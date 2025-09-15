Рейтинг@Mail.ru
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 15.09.2025 (обновлено: 04:59 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041943947.html
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя - РИА Новости, 15.09.2025
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:56:00+03:00
2025-09-15T04:59:00+03:00
севастополь
россия
политика
михаил развожаев
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_43a935449300b20b827b1c621fdc3077.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,91%. Четвертую позицию заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятой - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_560f136b7299166f05bdb5d877b4334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, политика, михаил развожаев, единая россия, лдпр, кпрф
Севастополь, Россия, Политика, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя

Развозжаев победил на выборах главы Севастополя с 81,72% голосов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,91%. Четвертую позицию заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятой - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
СевастопольРоссияПолитикаМихаил РазвожаевЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала