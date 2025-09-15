https://ria.ru/20250915/vybory-2041943947.html

Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя

Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя

Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,91%. Четвертую позицию заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятой - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.

