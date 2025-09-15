https://ria.ru/20250915/vybory-2041943947.html
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя - РИА Новости, 15.09.2025
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:56:00+03:00
2025-09-15T04:56:00+03:00
2025-09-15T04:59:00+03:00
севастополь
россия
политика
михаил развожаев
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_43a935449300b20b827b1c621fdc3077.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,91%. Четвертую позицию заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятой - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_560f136b7299166f05bdb5d877b4334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, политика, михаил развожаев, единая россия, лдпр, кпрф
Севастополь, Россия, Политика, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Развозжаев одержал победу на выборах главы Севастополя
Развозжаев победил на выборах главы Севастополя с 81,72% голосов