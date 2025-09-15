https://ria.ru/20250915/vybory-2041943758.html

Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области с 73,94 процента

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов побеждает на выборах губернатора региона с 73,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,03% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) – 9,98% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) – 5,44%, четвертым – Павел Плотников ("Справедливая Россия - За правду") – 5,4%, на пятом месте Елена Семилетова ("Новые люди") - 4,05%.

