04:52 15.09.2025 (обновлено: 04:58 15.09.2025)
Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области с 73,94 процента
Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области с 73,94 процента
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов побеждает на выборах губернатора региона с 73,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,03% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) – 9,98% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) – 5,44%, четвертым – Павел Плотников ("Справедливая Россия - За правду") – 5,4%, на пятом месте Елена Семилетова ("Новые люди") - 4,05%.
политика, тамбовская область, евгений первышов, олег морозов, павел плотников, лдпр, кпрф, цик рф, единый день голосования — 2025
Политика, Тамбовская область, Евгений Первышов, Олег Морозов, Павел Плотников, ЛДПР, КПРФ, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов побеждает на выборах губернатора региона с 73,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,03% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) – 9,98% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) – 5,44%, четвертым – Павел Плотников ("Справедливая Россия - За правду") – 5,4%, на пятом месте Елена Семилетова ("Новые люди") - 4,05%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала