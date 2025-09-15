https://ria.ru/20250915/vybory-2041943663.html

Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов

Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025

Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,09% голосов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,14% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,73% голосов, третье - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,03%. На четвертой позиции - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,68% голосов, на пятой - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,22%.Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

