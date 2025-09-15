Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 15.09.2025 (обновлено: 05:04 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041943663.html
Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов
Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,09% голосов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:47:00+03:00
2025-09-15T05:04:00+03:00
политика
россия
александр дрозденко
ленинградская область
игорь новиков
единая россия
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_fa1e9dd38e1e07ebdb1ebe205fd8bd4b.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,14% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,73% голосов, третье - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,03%. На четвертой позиции - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,68% голосов, на пятой - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,22%.Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_8b69678c6868363537bfd88bdf795f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, александр дрозденко, ленинградская область, игорь новиков, единая россия, лдпр, коммунисты россии, андрей лебедев, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Игорь Новиков, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Андрей Лебедев, Единый день голосования — 2025
Дрозденко побеждает на выборах главы Ленобласти с 84,09 процента голосов

Дрозденко набирает на выборах главы Ленобласти 84,09% голосов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,14% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,73% голосов, третье - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,03%. На четвертой позиции - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,68% голосов, на пятой - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,22%.
Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРоссияАлександр ДрозденкоЛенинградская областьИгорь НовиковЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииАндрей ЛебедевЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала