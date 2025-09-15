https://ria.ru/20250915/vybory-2041942951.html

Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента

Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента - РИА Новости, 15.09.2025

Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,52% протоколов. Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) с 5,96% голосов, третье - Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 3,31%, на четвертой позиции - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3%, на пятой - Карина Салихова (партия "Новые люди") с 2,41% голосов.

