https://ria.ru/20250915/vybory-2041942951.html
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:25:00+03:00
2025-09-15T04:25:00+03:00
2025-09-15T04:25:00+03:00
политика
россия
оренбургская область
евгений солнцев
единая россия
кпрф
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_fa1e9dd38e1e07ebdb1ebe205fd8bd4b.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,52% протоколов. Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) с 5,96% голосов, третье - Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 3,31%, на четвертой позиции - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3%, на пятой - Карина Салихова (партия "Новые люди") с 2,41% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_8b69678c6868363537bfd88bdf795f35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, оренбургская область, евгений солнцев, единая россия, кпрф, коммунисты россии
Политика, Россия, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,77 процента
Солнцев побеждает на выборах главы Оренбургской области с 83,77% голосов