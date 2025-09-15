https://ria.ru/20250915/vybory-2041941242.html

Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента

Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента - РИА Новости, 15.09.2025

Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T03:43:00+03:00

2025-09-15T03:43:00+03:00

2025-09-15T04:27:00+03:00

политика

новгородская область

россия

александра дронова

ольга ефимова

лдпр

кпрф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_fc8b1a5da44a4ed2fde3fc7e4afec058.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,44 % голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 8,99%, на четвертой позиции - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,66%, на пятой - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,4% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, новгородская область, россия, александра дронова, ольга ефимова, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025