Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов
2025-09-15T03:43:00+03:00
2025-09-15T03:43:00+03:00
2025-09-15T04:27:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,44 % голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 8,99%, на четвертой позиции - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,66%, на пятой - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,4% голосов.
