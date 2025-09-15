Рейтинг@Mail.ru
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 15.09.2025 (обновлено: 04:27 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041941242.html
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T03:43:00+03:00
2025-09-15T04:27:00+03:00
политика
новгородская область
россия
александра дронова
ольга ефимова
лдпр
кпрф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_fc8b1a5da44a4ed2fde3fc7e4afec058.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,44 % голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 8,99%, на четвертой позиции - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,66%, на пятой - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,4% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e9cfba07ac1ecae73ba4aa0f96193f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, новгородская область, россия, александра дронова, ольга ефимова, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Ольга Ефимова, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67 процента

Дронов лидирует на выборах главы Новгородской области с 62,67% голосов

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,44 % голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 8,99%, на четвертой позиции - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,66%, на пятой - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,4% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаНовгородская областьРоссияАлександра ДроноваОльга ЕфимоваЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала