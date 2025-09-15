https://ria.ru/20250915/vybory-2041939549.html

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края - РИА Новости, 15.09.2025

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,3% голосов, за ней - Олег Постников (ЛДПР) с 7,89%, на четвертой позиции - Денис Шитов (партия "Новые люди") с 5,87%, на пятой - Людмила Караваева (Партия пенсионеров) с 3,26% голосов.Ранее сообщалось, что явка по краю на 18.00 (16.00 мск) 14 сентября составила 46,29% или 913 238 избирателей. Всего их в регионе более 1,9 миллиона. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка была 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека.На выборах пять лет назад Махонин набрал 75,71% голосов (баллотировался в порядке самовыдвижения). За Айтакову тогда проголосовали 13,62% избирателей, за Постникова – 5,66%.Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области, окончил Пермский госуниверситет, возглавлял региональное управление ФАС, с января 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. В 2020 году на губернаторском посту он сменил Максима Решетникова, который стал руководителем Минэкономразвития РФ. В 2023 году Махонин вступил в партию "Единая Россия".

Новости

