Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края
Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края
Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края
Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
2025-09-15T03:02:00+03:00
2025-09-15T03:02:00+03:00
2025-09-15T06:51:00+03:00
пермский край
политика
россия
дмитрий махонин
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,3% голосов, за ней - Олег Постников (ЛДПР) с 7,89%, на четвертой позиции - Денис Шитов (партия "Новые люди") с 5,87%, на пятой - Людмила Караваева (Партия пенсионеров) с 3,26% голосов.Ранее сообщалось, что явка по краю на 18.00 (16.00 мск) 14 сентября составила 46,29% или 913 238 избирателей. Всего их в регионе более 1,9 миллиона. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка была 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека.На выборах пять лет назад Махонин набрал 75,71% голосов (баллотировался в порядке самовыдвижения). За Айтакову тогда проголосовали 13,62% избирателей, за Постникова – 5,66%.Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области, окончил Пермский госуниверситет, возглавлял региональное управление ФАС, с января 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. В 2020 году на губернаторском посту он сменил Максима Решетникова, который стал руководителем Минэкономразвития РФ. В 2023 году Махонин вступил в партию "Единая Россия".
пермский край
россия
