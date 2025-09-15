https://ria.ru/20250915/vybory-2041939135.html

"Единая Россия" одержала победу на выборах в Курганскую областную думу

"Единая Россия" одержала победу на выборах в Курганскую областную думу - РИА Новости, 15.09.2025

"Единая Россия" одержала победу на выборах в Курганскую областную думу

Партия "Единая Россия" с 54,91% голосов побеждает на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва, на втором месте - ЛДПР с 12,85% голосов,... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 54,91% голосов побеждает на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва, на втором месте - ЛДПР с 12,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте находится КПРФ с 10,69% голосов, на четвертом - партия "Новые люди" с 7,37%, на пятом - Партия пенсионеров с 6,24%, на шестой позиции - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 5,87% голосов. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

