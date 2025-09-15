https://ria.ru/20250915/vybory-2041937798.html

ЕР лидирует на выборах в Рязанскую областную думу с 68,2 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Рязанскую областную думу с 68,2 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025

ЕР лидирует на выборах в Рязанскую областную думу с 68,2 процента голосов

Партия "Единая Россия" с 68,2% голосов лидирует на выборах в Рязанскую областную думу, второе место делят КПРФ и ЛДПР с 7,71% у каждой, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,2% голосов лидирует на выборах в Рязанскую областную думу, второе место делят КПРФ и ЛДПР с 7,71% у каждой, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,4% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте идет партия "Новые люди" с 4,83% голосов, на четвертом - Партия пенсионеров с 4,06%, на пятой позиции - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 3,64%, на шестой - "Коммунисты России" с 1,24%, на седьмой - РЭП "Зеленые" с 1,01% голосов.

россия

2025

Новости

