ЕР лидирует на выборах в Рязанскую областную думу с 68,2 процента голосов
2025-09-15T02:34:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,2% голосов лидирует на выборах в Рязанскую областную думу, второе место делят КПРФ и ЛДПР с 7,71% у каждой, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,4% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте идет партия "Новые люди" с 4,83% голосов, на четвертом - Партия пенсионеров с 4,06%, на пятой позиции - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 3,64%, на шестой - "Коммунисты России" с 1,24%, на седьмой - РЭП "Зеленые" с 1,01% голосов.
