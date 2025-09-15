https://ria.ru/20250915/vybory-2041937511.html
Богомаз победил на выборах главы Брянской области
2025-09-15T02:30:00+03:00
2025-09-15T02:30:00+03:00
2025-09-15T04:36:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занял Андрей Архицкий (КПРФ), набравший 10,72% голосов. Третьим стал Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") с 5,52% голосов, четвертым - Геннадий Селебин ("Родина") с 3,56%.
