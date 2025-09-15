Рейтинг@Mail.ru
Богомаз победил на выборах главы Брянской области
02:30 15.09.2025 (обновлено: 04:36 15.09.2025)
Богомаз победил на выборах главы Брянской области
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занял Андрей Архицкий (КПРФ), набравший 10,72% голосов. Третьим стал Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") с 5,52% голосов, четвертым - Геннадий Селебин ("Родина") с 3,56%.
Александр Богомаз
Александр Богомаз. Архивное фото
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
