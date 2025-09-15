Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 15.09.2025 (обновлено: 04:29 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041937108.html
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента
Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:21:00+03:00
2025-09-15T04:29:00+03:00
политика
краснодарский край
вениамин кондратьев
цик рф
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902581_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_aa48ba039a7788e247531b9ae447d896.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,53% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 7,01% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) – 4,17%, четвертым – Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") – 2,68%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902581_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_2e463249c332553b232bff16a723d9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодарский край, вениамин кондратьев, цик рф, кпрф, лдпр
Политика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента

Кондратьев лидирует на выборах главы Краснодарского края с 85,48% голосов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,53% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 7,01% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) – 4,17%, четвертым – Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") – 2,68%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаКраснодарский крайВениамин КондратьевЦИК РФКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала