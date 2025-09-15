https://ria.ru/20250915/vybory-2041937108.html
Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,53% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 7,01% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) – 4,17%, четвертым – Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") – 2,68%.
