Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента

Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента - РИА Новости, 15.09.2025

Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 85,48 процента

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T02:21:00+03:00

2025-09-15T02:21:00+03:00

2025-09-15T04:29:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона с 85,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,53% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 7,01% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) – 4,17%, четвертым – Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") – 2,68%.

