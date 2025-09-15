https://ria.ru/20250915/vybory-2041936633.html

Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области

Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области - РИА Новости, 15.09.2025

Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов, третье - Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,66%, на четвертой позиции - Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой - Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов.

