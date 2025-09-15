Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области

Рейтинг@Mail.ru
02:14 15.09.2025 (обновлено: 04:37 15.09.2025)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов, третье - Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,66%, на четвертой позиции - Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой - Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов.
политика, свердловская область, россия, андрей кузнецов (теннисист), денис паслер, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Свердловская область, Россия, Андрей Кузнецов (теннисист), Денис Паслер, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Денис Паслер. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов, третье - Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,66%, на четвертой позиции - Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой - Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияАндрей Кузнецов (теннисист)Денис ПаслерЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
