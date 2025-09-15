Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн победил на выборах главы Курской области - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 15.09.2025 (обновлено: 04:37 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041936314.html
Хинштейн победил на выборах главы Курской области
Хинштейн победил на выборах главы Курской области - РИА Новости, 15.09.2025
Хинштейн победил на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:04:00+03:00
2025-09-15T04:37:00+03:00
курская область
политика
россия
александр хинштейн
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_12bc47679e14f9a9aaa43ff7fcf0edf0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, вторым становится Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов. Третье и четвертое места занимают Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшие 4,07% и 2,6% голосов соответственно.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2bdda94b35c42f12c61b91739b6c821e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, политика, россия, александр хинштейн, единая россия, кпрф, лдпр
Курская область, Политика, Россия, Александр Хинштейн, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Хинштейн победил на выборах главы Курской области

Александр Хинштейн победил на выборах главы Курской области

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, вторым становится Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов. Третье и четвертое места занимают Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшие 4,07% и 2,6% голосов соответственно.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Курская областьПолитикаРоссияАлександр ХинштейнЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала