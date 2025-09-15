https://ria.ru/20250915/vybory-2041936314.html
Хинштейн победил на выборах главы Курской области
2025-09-15T02:04:00+03:00
2025-09-15T02:04:00+03:00
2025-09-15T04:37:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, вторым становится Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов. Третье и четвертое места занимают Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшие 4,07% и 2,6% голосов соответственно.
