Хинштейн победил на выборах главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, вторым становится Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов. Третье и четвертое места занимают Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшие 4,07% и 2,6% голосов соответственно.

