Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 15.09.2025 (обновлено: 04:29 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041934484.html
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента
Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T01:33:00+03:00
2025-09-15T04:29:00+03:00
архангельская область
политика
россия
александр цыбульский
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_5388fba03a4f129c675490af5b4a8f7f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,6% голосов, на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертым идет Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,83%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_070bf62dd2d1a524a34ef7ee6a3ab652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, политика, россия, александр цыбульский, единая россия, лдпр, кпрф
Архангельская область, Политика, Россия, Александр Цыбульский, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента

Цыбульский побеждает на выборах главы Архангельской области с 67,32%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,6% голосов, на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертым идет Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,83%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Архангельская областьПолитикаРоссияАлександр ЦыбульскийЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала