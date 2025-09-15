https://ria.ru/20250915/vybory-2041934484.html

Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 67,32 процента

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,6% голосов, на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,1%, четвертым идет Роман Лябихов (КПРФ) с 4,76%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 3,94%, на шестой - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,83%.

