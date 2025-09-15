ЕР лидирует на выборах в Костромскую областную думу с 49,9 процента голосов
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 49,9% голосов лидирует на выборах в Костромскую областную думу, на втором месте - ЛДПР с 12,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,45% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на третьем месте КПРФ с 10,43% голосов, следом - партия "Новые люди" с 8,33%, пятой идет Партия пенсионеров с 6,83%. На шестой позиции - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6,46% голосов, на седьмой - "Коммунисты России" с 3,28%.
Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.