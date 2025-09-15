https://ria.ru/20250915/vybory-2041933309.html
ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу
ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу - РИА Новости, 15.09.2025
ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу
Партия "Единая Россия" с 72,3% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте - ЛДПР с 8,93%, свидетельствуют... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 72,3% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте - ЛДПР с 8,93%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,76% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на третьем месте КПРФ с 8,18% голосов, на четвертом – "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,71%. На пятой позиции Партия пенсионеров с 3,52% голосов, на шестой - "Коммунисты России" с 1,37%.
