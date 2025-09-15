https://ria.ru/20250915/vybory-2041933309.html

ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу

ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу - РИА Новости, 15.09.2025

ЕР лидирует на выборах в Белгородскую областную думу

Партия "Единая Россия" с 72,3% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте - ЛДПР с 8,93%, свидетельствуют... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T01:04:00+03:00

2025-09-15T01:04:00+03:00

2025-09-15T01:04:00+03:00

политика

белгородская область

единая россия

белгородская областная дума

лдпр

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899837_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_fa1e9dd38e1e07ebdb1ebe205fd8bd4b.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 72,3% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Белгородской области, на втором месте - ЛДПР с 8,93%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,76% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на третьем месте КПРФ с 8,18% голосов, на четвертом – "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,71%. На пятой позиции Партия пенсионеров с 3,52% голосов, на шестой - "Коммунисты России" с 1,37%.

https://ria.ru/20250915/vybory-2041932871.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белгородская область, единая россия, белгородская областная дума, лдпр, единый день голосования — 2025