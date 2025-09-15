https://ria.ru/20250915/vybory-2041933083.html

Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 70,92 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,27% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,3% голосов, на третьей позиции - Олег Постников (ЛДПР) с 7,9%, четвертым идет Денис Шитов (партия "Новые люди") с 5,88%, пятой - Людмила Караваева (Партия пенсионеров) с 3,26% голосов.

