ЕР лидирует на выборах в заксобрание Калужской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Калужской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Калужской области

Партия "Единая Россия" с 58,98% голосов лидирует на выборах в заксобрание Калужской области, на втором месте - КПРФ с 9,81% голосов, свидетельствуют первые...

2025-09-15

2025-09-15T00:54:00+03:00

2025-09-15T00:54:00+03:00

политика

россия

калужская область

республика коми

единая россия

кпрф

лдпр

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 58,98% голосов лидирует на выборах в заксобрание Калужской области, на втором месте - КПРФ с 9,81% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 49,54% протоколов. Согласно данным табло на сайте ЦИК, на третьем месте ЛДПР с 9,18%, на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" с 7,65%, на пятом - Партия пенсионеров с 5,55%, на шестом месте - "Новые люди" с 5,14%. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

россия

калужская область

республика коми

2025

Новости

ru-RU

