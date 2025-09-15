https://ria.ru/20250915/vybory-2041932308.html

Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,94 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, на втором месте - Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,08% голосов, на третьем - Алексей Томанов (ЛДПР) с 4,07%, на четвертом - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,6%.

