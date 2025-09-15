Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,94 процента голосов
00:48 15.09.2025 (обновлено: 04:32 15.09.2025)
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,94 процента голосов
политика
курская область
россия
александр хинштейн
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, на втором месте - Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,08% голосов, на третьем - Алексей Томанов (ЛДПР) с 4,07%, на четвертом - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,6%.
политика, курская область, россия, александр хинштейн, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевАлександр Хинштейн
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 86,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, на втором месте - Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,08% голосов, на третьем - Алексей Томанов (ЛДПР) с 4,07%, на четвертом - Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,6%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала