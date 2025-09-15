Рейтинг@Mail.ru
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 72,99 процента голосов
00:40 15.09.2025 (обновлено: 04:32 15.09.2025)
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 72,99 процента голосов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 72,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,21% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,31% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) с 6,31%, на четвертой позиции - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,73%, на пятой – Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,05%.
политика, калужская область, россия, владислав шапша, кпрф, единая россия, лдпр
Политика, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР
Владислав Шапша. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 72,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,21% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,31% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) с 6,31%, на четвертой позиции - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,73%, на пятой – Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,05%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
