Слюсарь лидирует на выборах главы Ростовской области с 49,27 процента

2025-09-15T04:33:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 49,27% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 8,79% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,62%, на четвертом месте Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") -2,84%, на пятом - Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 2,54%.

