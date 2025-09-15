https://ria.ru/20250915/vybory-2041931101.html
Слюсарь лидирует на выборах главы Ростовской области с 49,27 процента
Слюсарь лидирует на выборах главы Ростовской области с 49,27 процента - РИА Новости, 15.09.2025
Слюсарь лидирует на выборах главы Ростовской области с 49,27 процента
2025-09-15T00:31:00+03:00
2025-09-15T00:31:00+03:00
2025-09-15T04:33:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 49,27% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 8,79% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,62%, на четвертом месте Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") -2,84%, на пятом - Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 2,54%.
ростовская область
