Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы субъекта с 80,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 6,28% голосов, третье – Ирина Салина ("Новые люди") с 3,98%. Четвертым идет Геннадий Кушнир (КПРФ) с результатом 3,80% голосов, пятым - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 3,19%.

