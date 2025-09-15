Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
00:27 15.09.2025 (обновлено: 04:34 15.09.2025)
Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов
Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы субъекта с 80,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы субъекта с 80,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 6,28% голосов, третье – Ирина Салина ("Новые люди") с 3,98%. Четвертым идет Геннадий Кушнир (КПРФ) с результатом 3,80% голосов, пятым - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 3,19%.
севастополь, политика, михаил развожаев, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Севастополь, Политика, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33 процента голосов

Действующий губернатор Севастополя лидирует на выборах с 80,33% голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы субъекта с 80,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 6,28% голосов, третье – Ирина Салина ("Новые люди") с 3,98%. Четвертым идет Геннадий Кушнир (КПРФ) с результатом 3,80% голосов, пятым - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 3,19%.
