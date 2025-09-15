https://ria.ru/20250915/vybory-2041930281.html

Врио главы Свердловской области лидирует на выборах губернатора

Врио главы Свердловской области лидирует на выборах губернатора - РИА Новости, 15.09.2025

Врио главы Свердловской области лидирует на выборах губернатора

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,29% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T00:20:00+03:00

2025-09-15T00:20:00+03:00

2025-09-15T04:34:00+03:00

политика

свердловская область

денис паслер

кпрф

андрей кузнецов (теннисист)

единая россия

цик рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_6c634920d36a0b908a4f0380cfcf1fe7.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,29% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным табло на сайте ЦИК, на втором месте - Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов, на третьем - Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,65%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,1%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,73% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, свердловская область, денис паслер, кпрф, андрей кузнецов (теннисист), единая россия, цик рф, единый день голосования — 2025