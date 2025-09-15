https://ria.ru/20250915/vybory-2041930281.html
Врио главы Свердловской области лидирует на выборах губернатора
Врио главы Свердловской области лидирует на выборах губернатора
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 61,29% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным табло на сайте ЦИК, на втором месте - Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов, на третьем - Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 12,65%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,1%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,73% голосов.
