ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Востока" за сутки

2025-09-15T12:17:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в понедельник. "ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что силы "Востока" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

