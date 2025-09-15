https://ria.ru/20250915/vsu--2042003981.html
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в понедельник. "ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что силы "Востока" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
