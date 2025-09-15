Рейтинг@Mail.ru
Американские военные наблюдали за учениями "Запад-2025"
17:35 15.09.2025 (обновлено: 18:45 15.09.2025)
Американские военные наблюдали за учениями "Запад-2025"
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Американские военные были среди наблюдателей на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. На полигоне "Борисовский" в понедельник проходил один из основных этапов розыгрыша практических действий войск. Среди наблюдателей был атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп и еще один американский военный. Пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин утром перед началом учений поздоровался с американским атташе, обменялся с ним рукопожатием. Американский военный поблагодарил за приглашение понаблюдать за учением "Запад-2025". Министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американским гостям "лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует". Пресс-служба опубликовала кадры встречи министра и атташе. После завершения розыгрыша одного из эпизодов учений начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко поговорил с американскими военными и наблюдателями из других стран, передает корреспондент РИА Новости. Наблюдатели также обменялись мнениями между собой об увиденном. За совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" наблюдали представители 23 государств, в том числе трёх стран-членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это Турция и Венгрия. Освещали учения более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран.
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Американские военные были среди наблюдателей на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.
На полигоне "Борисовский" в понедельник проходил один из основных этапов розыгрыша практических действий войск.
Среди наблюдателей был атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп и еще один американский военный.
Пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин утром перед началом учений поздоровался с американским атташе, обменялся с ним рукопожатием. Американский военный поблагодарил за приглашение понаблюдать за учением "Запад-2025". Министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американским гостям "лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует". Пресс-служба опубликовала кадры встречи министра и атташе.
После завершения розыгрыша одного из эпизодов учений начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко поговорил с американскими военными и наблюдателями из других стран, передает корреспондент РИА Новости.
Наблюдатели также обменялись мнениями между собой об увиденном.
За совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" наблюдали представители 23 государств, в том числе трёх стран-членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это Турция и Венгрия.
Освещали учения более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран.
В миреТурцияВенгрияНАТОУчения "Запад-2025"
 
 
