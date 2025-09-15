учения "запад-2025"

Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их основная тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
Кроме того, целью учений является отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
На фото: дальний бомбардировщик Ту-22м3 наносит бомбовый удар по условному противнику.
Как подчеркнули в Минобороны Белоруссии, учения "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск.
Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.
Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майора Александра Науменко сообщил, что на совместных учениях отрабатывается ведение сугубо оборонительных действий с использованием опыта современных конфликтов.
Он также добавил, что результаты показывают полное взаимодействие на всех уровнях, от стратегического до тактического.
На фото: подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад-2025" выполняют комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Минобороны Белоруссии также сообщило журналистам, что представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО — США, Турции и Венгрии, — наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".
Помимо этого, наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ). На полигоне также присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.
На фото: работа расчета РСЗО "Град" подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота.
