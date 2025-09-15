Рейтинг@Mail.ru
Учения "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
13:38 15.09.2025 (обновлено: 13:52 15.09.2025)
Учения "Запад-2025"
Учения "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
Учения "Запад-2025"
РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:38:00+03:00
2025-09-15T13:52:00+03:00
белоруссия
россия
союзное государство
вооруженные силы рф
учения "запад-2025"
белоруссия
россия
фото, фото, белоруссия, россия, союзное государство, вооруженные силы рф, учения "запад-2025"
Фото, Белоруссия, Россия, Союзное государство, Вооруженные силы РФ, Учения "Запад-2025"

Учения "Запад-2025"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанк

Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их основная тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Минометчики Московского военного округа перед нанесением ударов по выявленным целям и уничтожением огневых позиций условного противника на полигоне Борисовский в соответствии с планом проведения стратегических учений Запад-2025

Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их основная тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Кроме того, целью учений является отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения Запад-2025 на полигоне МЧС под Борисовом

Кроме того, целью учений является отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

На фото: дальний бомбардировщик Ту-22м3 наносит бомбовый удар по условному противнику.

На фото: дальний бомбардировщик Ту-22м3 наносит бомбовый удар по условному противнику.

Дальний бомбардировщик Ту-22м3 наносит бомбовый удар по условному противнику в рамках совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025

На фото: дальний бомбардировщик Ту-22м3 наносит бомбовый удар по условному противнику.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Как подчеркнули в Минобороны Белоруссии, учения "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025

Как подчеркнули в Минобороны Белоруссии, учения "Запад" — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск.

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.

Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения Запад-2025 на полигоне МЧС под Борисовом

Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майора Александра Науменко сообщил, что на совместных учениях отрабатывается ведение сугубо оборонительных действий с использованием опыта современных конфликтов.

Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области

Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майора Александра Науменко сообщил, что на совместных учениях отрабатывается ведение сугубо оборонительных действий с использованием опыта современных конфликтов.

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Он также добавил, что результаты показывают полное взаимодействие на всех уровнях, от стратегического до тактического.

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений Московского военного округа отразили удар средств воздушного нападения условного противника с помощью ПЗРК Игла на полигоне Борисовский в соответствии с планом проведения стратегических учений Запад-2025

Он также добавил, что результаты показывают полное взаимодействие на всех уровнях, от стратегического до тактического.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад-2025" выполняют комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами.

Совместные учения России и Белоруссии Запад-2025

На фото: подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад-2025" выполняют комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами.

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Авиация во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Минобороны Белоруссии также сообщило журналистам, что представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО — США, Турции и Венгрии, — наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения Запад-2025 на полигоне МЧС под Борисовом

Минобороны Белоруссии также сообщило журналистам, что представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО — США, Турции и Венгрии, — наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Помимо этого, наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ). На полигоне также присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области

Помимо этого, наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ). На полигоне также присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: работа расчета РСЗО "Град" подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота.

Расчет РСЗО Град подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений Запад-2025 выполняет комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами

На фото: работа расчета РСЗО "Град" подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота.

