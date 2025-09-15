Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как украинские военные отравились своим же ядом
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 15.09.2025
Боец рассказал, как украинские военные отравились своим же ядом
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные уронили с беспилотника на себя же отравляющий боеприпас, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, а теперь боец добровольческого отряда имени Александра Матросова. По словам бойца, один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился к применению отравляющего заряда против российских военных. "Сам хотел скинуть, и их же позиция траванулась. Газ с отравляющим веществом. Несколько человек тогда отравились", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что такие случаи происходили с ВСУ не раз - обычно не выдерживало крепление боеприпаса. "Получили ожоги легких", - добавил бывший солдат ВСУ. По его словам, пострадавших украинцев сразу отстранили от боевых действий и направили в качестве инструкторов в 425-й батальон. Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные уронили с беспилотника на себя же отравляющий боеприпас, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, а теперь боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.
По словам бойца, один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился к применению отравляющего заряда против российских военных.
"Сам хотел скинуть, и их же позиция траванулась. Газ с отравляющим веществом. Несколько человек тогда отравились", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что такие случаи происходили с ВСУ не раз - обычно не выдерживало крепление боеприпаса. "Получили ожоги легких", - добавил бывший солдат ВСУ.
По его словам, пострадавших украинцев сразу отстранили от боевых действий и направили в качестве инструкторов в 425-й батальон.
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
