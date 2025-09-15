https://ria.ru/20250915/voennye-2041944309.html

Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области

Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.09.2025

Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области

Российские военные, освободившие населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, рассказали, что бойцы все сделали прекрасно и слаженно, застав противника РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T05:04:00+03:00

2025-09-15T05:04:00+03:00

2025-09-15T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041168952_0:20:1301:751_1920x0_80_0_0_60e6e01b76c61853f6aabbc5639f2e85.png

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные, освободившие населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, рассказали, что бойцы все сделали прекрасно и слаженно, застав противника врасплох. В ходе наступления военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Слова российских бойцов приведены в сообщении Минобороны РФ. "Крайняя боевая задача была взять населенный пункт Сосновка. Соответственно - совершить скрытное передвижение, зачистить каждый подвал, выгнать противника. Это были в основном движения по лесополосе, где-то по открытым участкам местности. Танковые рвы, колючая проволока, путанка. Работа была слаженной, ребята все отработали прекрасно, скрытненько, аккуратненько. Застали противника врасплох и начали работать непосредственно в населенном пункте", - рассказал командир взвода с позывным "Ефрем". В Минобороны РФ подчеркнули, что после зачистки села военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов. Важную роль в операции сыграли инженерные подразделения. "На крайнем задании наша работа заключалась в разминировании подходов к населенному пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне. Когда коридор разминируем — парни заходят, и мы начинаем помогать, работать вместе парами, двойками", - рассказал сапер с позывным "Блага". В министерстве обороны РФ отметили, что активную огневую поддержку российским мотострелкам во время штурма села оказали расчеты артиллерии и ударных БПЛА. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских военных, а операторы FPV-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции.

https://ria.ru/20250613/osvobozhdenie-2022680068.html

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)