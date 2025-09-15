https://ria.ru/20250915/voennye-2041944309.html
Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области
Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.09.2025
Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области
Российские военные, освободившие населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, рассказали, что бойцы все сделали прекрасно и слаженно, застав противника РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:04:00+03:00
2025-09-15T05:04:00+03:00
2025-09-15T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041168952_0:20:1301:751_1920x0_80_0_0_60e6e01b76c61853f6aabbc5639f2e85.png
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные, освободившие населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, рассказали, что бойцы все сделали прекрасно и слаженно, застав противника врасплох. В ходе наступления военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Слова российских бойцов приведены в сообщении Минобороны РФ. "Крайняя боевая задача была взять населенный пункт Сосновка. Соответственно - совершить скрытное передвижение, зачистить каждый подвал, выгнать противника. Это были в основном движения по лесополосе, где-то по открытым участкам местности. Танковые рвы, колючая проволока, путанка. Работа была слаженной, ребята все отработали прекрасно, скрытненько, аккуратненько. Застали противника врасплох и начали работать непосредственно в населенном пункте", - рассказал командир взвода с позывным "Ефрем". В Минобороны РФ подчеркнули, что после зачистки села военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов. Важную роль в операции сыграли инженерные подразделения. "На крайнем задании наша работа заключалась в разминировании подходов к населенному пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне. Когда коридор разминируем — парни заходят, и мы начинаем помогать, работать вместе парами, двойками", - рассказал сапер с позывным "Блага". В министерстве обороны РФ отметили, что активную огневую поддержку российским мотострелкам во время штурма села оказали расчеты артиллерии и ударных БПЛА. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских военных, а операторы FPV-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции.
https://ria.ru/20250613/osvobozhdenie-2022680068.html
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041168952_136:0:1163:770_1920x0_80_0_0_e31ab01ede9017e509d5622a0035f8cb.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области
ВС РФ застали врасплох ВСУ при освобождении Сосновки в Днепропетровской области
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные, освободившие населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, рассказали, что бойцы все сделали прекрасно и слаженно, застав противника врасплох.
В ходе наступления военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
. Слова российских бойцов приведены в сообщении Минобороны РФ
.
«
"Крайняя боевая задача была взять населенный пункт Сосновка. Соответственно - совершить скрытное передвижение, зачистить каждый подвал, выгнать противника. Это были в основном движения по лесополосе, где-то по открытым участкам местности. Танковые рвы, колючая проволока, путанка. Работа была слаженной, ребята все отработали прекрасно, скрытненько, аккуратненько. Застали противника врасплох и начали работать непосредственно в населенном пункте", - рассказал командир взвода с позывным "Ефрем".
В Минобороны РФ подчеркнули, что после зачистки села военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов. Важную роль в операции сыграли инженерные подразделения.
"На крайнем задании наша работа заключалась в разминировании подходов к населенному пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне. Когда коридор разминируем — парни заходят, и мы начинаем помогать, работать вместе парами, двойками", - рассказал сапер с позывным "Блага".
В министерстве обороны РФ отметили, что активную огневую поддержку российским мотострелкам во время штурма села оказали расчеты артиллерии и ударных БПЛА. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских военных, а операторы FPV-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции.