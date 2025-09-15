https://ria.ru/20250915/vlasti-2041952357.html
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец - РИА Новости, 15.09.2025
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец
Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:43:00+03:00
2025-09-15T07:43:00+03:00
2025-09-15T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровская область
александр матросов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают", - сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_53:0:906:640_1920x0_80_0_0_460add8c79cc179f8815012721237e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровская область, александр матросов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Александр Матросов, Вооруженные силы Украины
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец
Киев намеренно скрывает реальные потери среди украинских военнослужащих