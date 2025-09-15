https://ria.ru/20250915/vlasti-2041952357.html

Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец

Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец - РИА Новости, 15.09.2025

Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец

Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T07:43:00+03:00

2025-09-15T07:43:00+03:00

2025-09-15T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

александр матросов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают", - сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, днепропетровская область, александр матросов, вооруженные силы украины