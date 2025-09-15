Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец - РИА Новости, 15.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 15.09.2025
Украинские власти скрывают реальные потери ВСУ, заявил боец
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик". "Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают", - сказал "Мавик". Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик".
"Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают", - сказал "Мавик".
Добровольческий отряд имени Александра Матросова создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
