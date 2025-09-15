https://ria.ru/20250915/ukraina-2042071729.html
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
украина
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Минобороны Украины. "Сырский снял с должностей командиров двух корпусов: главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го — Максима Китугина", — указано в материале.По данным источников в ведомстве, обоих командующих уволили примерно две недели назад из-за потерь позиций в зоне ответственности корпусов. Как уточняется, 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где за последнее время украинские военные потеряли село Каменское и часть села Плавни, а 20-й корпус стоит на границе оккупированной Киевом части ДНР и Днепропетровской области.
