Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ

2025-09-15T17:18:00+03:00

2025-09-15T17:18:00+03:00

2025-09-15T23:32:00+03:00

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Минобороны Украины. "Сырский снял с должностей командиров двух корпусов: главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го — Максима Китугина", — указано в материале.По данным источников в ведомстве, обоих командующих уволили примерно две недели назад из-за потерь позиций в зоне ответственности корпусов. Как уточняется, 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где за последнее время украинские военные потеряли село Каменское и часть села Плавни, а 20-й корпус стоит на границе оккупированной Киевом части ДНР и Днепропетровской области.

