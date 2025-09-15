Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 15.09.2025 (обновлено: 23:32 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042071729.html
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ
Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщило... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:18:00+03:00
2025-09-15T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Минобороны Украины. &quot;Сырский снял с должностей командиров двух корпусов: главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го — Максима Китугина&quot;, — указано в материале.По данным источников в ведомстве, обоих командующих уволили примерно две недели назад из-за потерь позиций в зоне ответственности корпусов. Как уточняется, 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где за последнее время украинские военные потеряли село Каменское и часть села Плавни, а 20-й корпус стоит на границе оккупированной Киевом части ДНР и Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250915/spetsoperatsiya-2042031827.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Украина
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ

Главком ВСУ Сырский уволил командиров двух корпусов за потери позиций на фронте

© Фото : офис президента Украины Александр Сырский
 Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Минобороны Украины.
«

"Сырский снял с должностей командиров двух корпусов: главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го — Максима Китугина", — указано в материале.

По данным источников в ведомстве, обоих командующих уволили примерно две недели назад из-за потерь позиций в зоне ответственности корпусов.
Как уточняется, 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где за последнее время украинские военные потеряли село Каменское и часть села Плавни, а 20-й корпус стоит на границе оккупированной Киевом части ДНР и Днепропетровской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала