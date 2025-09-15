Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о риске превращения Украины в страну-хоспис
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 15.09.2025
В Раде заявили о риске превращения Украины в страну-хоспис
Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский. "Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".
Депутат Рады Безуглая: Украина рискует превратиться в страну-хоспис

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский.
"Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Раде поставили под вопрос само существование Украины
20 января, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
