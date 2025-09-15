https://ria.ru/20250915/ukraina-2042058659.html
В Раде заявили о риске превращения Украины в страну-хоспис
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский. "Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".
