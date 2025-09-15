https://ria.ru/20250915/tramp-2041940298.html

Трамп считает, что ему придется вести диалог Путина с Зеленским

2025-09-15T03:28:00+03:00

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в случае, если трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдет, то разговор придется вести ему из-за сильной неприязни между последними. "Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придётся вмешаться", - заявил он журналистам, говоря о трехсторонней встрече, к которой он ранее призывал. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

