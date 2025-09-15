Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу - РИА Новости, 15.09.2025
15:19 15.09.2025 (обновлено: 15:27 15.09.2025)
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу
2025-09-15T15:19:00+03:00
2025-09-15T15:27:00+03:00
си цзиньпин
китай
дональд трамп
сша
европа
введение трампом пошлин на импорт
в мире
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу."Большая торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится... В пятницу я проведу переговоры с председателем Си", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
китай
сша
европа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
"Большая торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится... В пятницу я проведу переговоры с председателем Си", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
