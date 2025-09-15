https://ria.ru/20250915/tramp--2042040741.html
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:19:00+03:00
2025-09-15T15:19:00+03:00
2025-09-15T15:27:00+03:00
си цзиньпин
китай
дональд трамп
сша
европа
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу."Большая торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится... В пятницу я проведу переговоры с председателем Си", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250915/ssha-2041992061.html
китай
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_55:0:3774:2789_1920x0_80_0_0_728cf76704b691786a27adc75e511a05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, дональд трамп, сша, европа, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Дональд Трамп, США, Европа, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу
Дональд Трамп заявил, что переговорит с Си Цзиньпином в пятницу