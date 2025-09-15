В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
Макгрегор: создание бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в Киеве
Украинский военнослужащий в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Очередная попытка создания бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации конфликта и дальнейшему вступлению в войну НАТО, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"Они (европейцы. — Прим. ред.) начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом", — сказал он.
По словам эксперта, президент России Владимир Путин четко дал понять, что если на Украине появятся любые войска, то они станут законной целью для российской армии.
"Если там (на Украине. — Прим. ред.) вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения", — подчеркнул Макгрегор.
Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной, отметив, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.
Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их российскими, однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
