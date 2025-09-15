https://ria.ru/20250915/ssha-2041946763.html

В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной

В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной

МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Очередная попытка создания бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации конфликта и дальнейшему вступлению в войну НАТО, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Они (европейцы. — Прим. ред.) начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом", — сказал он.По словам эксперта, президент России Владимир Путин четко дал понять, что если на Украине появятся любые войска, то они станут законной целью для российской армии."Если там (на Украине. — Прим. ред.) вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения", — подчеркнул Макгрегор.Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной, отметив, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт.Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их российскими, однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

