Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области
09:53 15.09.2025 (обновлено: 10:01 15.09.2025)
Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области
единый день голосования — 2025
цик рф
ростовская область
политика
единая россия
юрий слюсарь
кпрф
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертым Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятым идёт Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%.
единый день голосования — 2025, цик рф, ростовская область, политика, единая россия, юрий слюсарь , кпрф
Единый день голосования — 2025, ЦИК РФ, Ростовская область, Политика, Единая Россия, Юрий Слюсарь , КПРФ
Юрий Слюсарь . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертым Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятым идёт Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%.
Единый день голосования — 2025ЦИК РФРостовская областьПолитикаЕдиная РоссияЮрий СлюсарьКПРФ
 
 
