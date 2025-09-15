https://ria.ru/20250915/slyusar-2041965579.html

Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области

Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области - РИА Новости, 15.09.2025

Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ

единый день голосования — 2025

цик рф

ростовская область

политика

единая россия

юрий слюсарь

кпрф

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертым Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятым идёт Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%.

Новости

