Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:53:00+03:00
2025-09-15T09:53:00+03:00
2025-09-15T10:01:00+03:00
ростовская область
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,25% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертым Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятым идёт Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%.
