Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей
2025-09-15T09:47:00+03:00
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии — и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", — сказала Петренко. Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК России "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности". Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. "Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", — сказала Петренко.
