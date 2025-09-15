https://ria.ru/20250915/sk-2041964976.html

Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей

Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2025

Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей

Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:47:00+03:00

2025-09-15T09:47:00+03:00

2025-09-15T10:50:00+03:00

россия

латвия

москва

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041979077_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_25677f81b2c25232abe032570731baf4.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии — и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", — сказала Петренко. Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК России "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности". Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. "Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", — сказала Петренко.

https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html

https://ria.ru/20250702/lider-2026681105.html

россия

латвия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, москва, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), общество