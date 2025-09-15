Рейтинг@Mail.ru
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 15.09.2025 (обновлено: 10:50 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/sk-2041964976.html
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 15.09.2025
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей
Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:47:00+03:00
2025-09-15T10:50:00+03:00
россия
латвия
москва
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041979077_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_25677f81b2c25232abe032570731baf4.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии — и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", — сказала Петренко. Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК России "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности". Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. "Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", — сказала Петренко.
https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html
https://ria.ru/20250702/lider-2026681105.html
россия
латвия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041979077_23:0:626:452_1920x0_80_0_0_d52bc42d228727d9d8aad8a77d027377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, москва, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Латвия, Москва, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж более двух миллиардов рублей

СК: силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 млрд руб

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание участников ОПГ. Кадр видео
Задержание участников ОПГ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© ЦОС ФСБ России
Задержание участников ОПГ. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии — и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", — сказала Петренко.
Сотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов
21 июля, 19:27
Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК России "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности".
Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге.
"Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", — сказала Петренко.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Урале задержали лидера ОПГ, пытавшей девушек на автомойке
2 июля, 11:01
 
РоссияЛатвияМоскваСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала