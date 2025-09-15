https://ria.ru/20250915/shou--2042035498.html

RT и Jiangxi TV представили шоу "Мелодии сквозь время и пространство"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Телеканал RT и один из крупнейших телеканалов Китая Jiangxi TV выпустили музыкальное шоу "Мелодии сквозь время и пространство", в котором приняли участие известные российские и китайские исполнители, сообщает пресс-служба RT. Как сообщили в пресс-службе, премьера проекта приурочена к 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне и Году культуры России - Китая. Это первое шоу подобного масштаба, где российские артисты участвуют не в конкурсной программе, а в полноценном международном телепроекте наравне с китайскими звёздами, подчеркнули в RT. Артисты исполняют песни военных лет в классической и современной обработке на русском и китайском языках. "RT совместно с одним из крупнейших телеканалов Китая Jiangxi TV снял масштабное музыкальное шоу "Мелодии сквозь время и пространство". В проекте приняли участие известные российские и китайские артисты: золотой голос России Николай Басков, певица и автор песен Юля Паршута, одна из самых ярких звёзд последних лет Татьяна Куртукова, народная артистка КНР У Бися, поп-дива Чжан Бичэнь, рэп-певица Ванида и молодой исполнитель Хуан Юйбо", - говорится в сообщении. Первый эпизод вышел 12 сентября в телеэфир китайского Jiangxi TV, а на платформах RT — 15 сентября. Руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля отметил, что этот музыкальный проект - вклад в укрепление российско-китайской дружбы. "Для успешного взаимодействия между Россией и Китаем нужно не только читать новости, которые мы делаем каждый день, но и интересоваться — и проникаться — культурой друг друга. Именно поэтому мы создали такой музыкальный проект, который покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов", - приводятся слова Пули в сообщении пресс-службы. В пресс-службе RT рассказали, что съёмки проходили в Наньчане у главной достопримечательности города — павильона Тэнван, построенного в 653 году. Концерт открылся исполнением русской "Калинки" и китайского "Жасмина". Затем сразу в двух вариантах прозвучала знаменитая "Катюша", классическую версию спел Басков, а второй вариант исполнила Паршута — в рок-обработке и с рэп-вставкой Ваниды. Ещё одну популярную песню военных лет — "Синий платочек" — исполнила Куртукова. Народная артистка КНР У Бися спела "Балладу о Великой стене", а Чжан Бичэнь представила её современную трактовку. Завершил программу Хуан Юйбо собственной композицией "Перекрёстки времени и пространства", написанной специально для проекта. Вторая часть музыкального шоу выйдет в эфир 19 сентября. Программа будет посвящена песням, отражающим национальную гордость и символизирующим дружбу двух стран. В ней прозвучат две версии "Подмосковных вечеров" — в исполнении китайского хора "Калинка" и дуэта Баскова и Чжан Бичэнь. Также можно будет услышать романс "Над серебряной рекой", который Басков исполнит вместе с У Бися. Одним из самых ярких моментов шоу станет хит Куртуковой "Матушка". Ванида вместе с артистами Цзянсийской оперы исполнит фрагмент из "Павильона пионов", соединив рэп и традиционное китайское пение, а Чжан Бичэнь придаст новое звучание композиции "Направление света".

