Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области - РИА Новости, 15.09.2025
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,24% голосов
2025-09-15T09:45:00+03:00
2025-09-15T09:45:00+03:00
2025-09-15T09:48:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") – 8,97% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) – 6,52%, четвертым Степан Опарышев (ЛДПР) – 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,37% голосов.
