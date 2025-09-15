https://ria.ru/20250915/shapsha--2041964482.html

Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025



МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,24% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") – 8,97% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) – 6,52%, четвертым Степан Опарышев (ЛДПР) – 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,37% голосов.

