Билайн дополнительно усилил сеть на скоростной трассе М-11
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Оператор Билайн усилил сеть на скоростной автомобильной дороге М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба компании.Средняя скорость скачивания достигла 58 мегабит в секунду, а пиковая – 240 мегабит в секунду.Трасса М-11 протянулась на 669 километров и проходит через четыре региона: Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, при этом обходя все населенные пункты.Усиление качества мобильного интернета Билайна стало возможным благодаря установке новых базовых станций и модернизации сети. В частности, дополнительное оборудование появилось на обходе Торжка, а также на новом участке трассы — северном обходе Твери. Площадь покрытия трассы мобильным интернетом 4G (4-джи) Билайна составила более 99%."Для москвичей важно, чтобы поездка по трассе была не просто перемещением, а комфортным временем — как для работы, так и для отдыха. Мы понимаем, как важно не прерывать разговор с коллегами из-за пропадающей связи или чтобы у ребенка в дороге не "завис" мультфильм. Поэтому мы сделали так, чтобы на М11 наших клиентов сопровождало стабильное покрытие. Они могут просто наслаждаться дорогой, а о качестве связи позаботимся мы", – отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.В компании напомнили, что ранее связь Билайн была признана самой надежной* в поездах "Сапсан".* По результатам исследования ООО "Телеком Дейли" от 12.03.25 среди 4 крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: скорость мобильного интернет-доступа, доступность LTE, техническое наличие сервиса, пинг. Подробнее об исследовании на сайте telecomdaily.ru.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSURtQf4h
