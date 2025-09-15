https://ria.ru/20250915/senator-2042076386.html

В региональных выборах участвовали 32 сенатора

В региональных выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них скорее всего переподтвердят свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В региональных выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них скорее всего переподтвердят свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. "В выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них, скорее всего, переподтвердят свои полномочия, 12 – находятся в "зоне ротации", - сказал политик. Тимченко отметил, что точно можно будет сказать лишь тогда, когда в Совет Федерации поступят документы на сенаторов из регионов. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. Всего в России 89 регионов. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

