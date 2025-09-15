Рейтинг@Mail.ru
В региональных выборах участвовали 32 сенатора - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/senator-2042076386.html
В региональных выборах участвовали 32 сенатора
В региональных выборах участвовали 32 сенатора - РИА Новости, 15.09.2025
В региональных выборах участвовали 32 сенатора
В региональных выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них скорее всего переподтвердят свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:32:00+03:00
2025-09-15T17:32:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
вячеслав тимченко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_0:120:3078:1851_1920x0_80_0_0_5778ed33c032aa1abf4e28e8206a3f40.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В региональных выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них скорее всего переподтвердят свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. "В выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них, скорее всего, переподтвердят свои полномочия, 12 – находятся в "зоне ротации", - сказал политик. Тимченко отметил, что точно можно будет сказать лишь тогда, когда в Совет Федерации поступят документы на сенаторов из регионов. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. Всего в России 89 регионов. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250915/pamfilova-2041991119.html
https://ria.ru/20250915/vybory-2041950853.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_2036e0593a330aa968de903ea89971e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика коми, севастополь, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
В региональных выборах участвовали 32 сенатора

Тимченко: в выборах участвовало 32 сенатора, 20 могут переподтвердить полномочия

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке №1698 в Ростове-на-Дону
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке №1698 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке №1698 в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В региональных выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них скорее всего переподтвердят свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"В выборах участвовали 32 сенатора, 20 из них, скорее всего, переподтвердят свои полномочия, 12 – находятся в "зоне ротации", - сказал политик.
Голосование на выборах в Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Около 26 миллионов избирателей поучаствовали в выборах во время ЕДГ-2025
Вчера, 11:36
Тимченко отметил, что точно можно будет сказать лишь тогда, когда в Совет Федерации поступят документы на сенаторов из регионов.
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. Всего в России 89 регионов.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
Вчера, 07:11
 
ПолитикаРоссияРеспублика КомиСевастопольВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала