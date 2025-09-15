Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном
Посол России Липаев отклонил протест Румынии из-за инцидента с дроном
© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Олег Липаев, которого вызвали в МИД Румынии из-за инцидента с дроном, якобы нарушившим воздушное пространство страны, отклонил протест как надуманный и необоснованный, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.
"Тринадцатого сентября сего года минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа", — отметили в посольстве.
Липаев отклонил протест румынской стороны как надуманный и необоснованный "ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата".
Посол подчеркнул, что все факты указывают на намеренную провокацию киевского режима, который, "опасаясь неминуемого военного краха и ответственности за совершаемые им преступления как против российского, так и против украинского народа, отчаянно пытается любыми средствами вовлечь другие европейские государства в опасную военную авантюру" против России.
Инциденты с дронами в Румынии и Польше
В прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Доказательств российского происхождения беспилотника в Бухаресте не привели.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.