Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном

Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном

2025-09-15T04:22:00+03:00

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Олег Липаев, которого вызвали в МИД Румынии из-за инцидента с дроном, якобы нарушившим воздушное пространство страны, отклонил протест как надуманный и необоснованный, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале."Тринадцатого сентября сего года минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа", — отметили в посольстве.Липаев отклонил протест румынской стороны как надуманный и необоснованный "ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата".Посол подчеркнул, что все факты указывают на намеренную провокацию киевского режима, который, "опасаясь неминуемого военного краха и ответственности за совершаемые им преступления как против российского, так и против украинского народа, отчаянно пытается любыми средствами вовлечь другие европейские государства в опасную военную авантюру" против России.Инциденты с дронами в Румынии и ПольшеВ прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено якобы российским дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Доказательств российского происхождения беспилотника в Бухаресте не привели.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

