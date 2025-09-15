Рейтинг@Mail.ru
ЕР победила на выборах в Рязанскую областную думу
15.09.2025
ЕР победила на выборах в Рязанскую областную думу
ЕР победила на выборах в Рязанскую областную думу
РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Рязанской областной думы с 72,93% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии. Согласно данным на табло в областном избиркоме, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 72,93%, ЛДПР - 7,88%, КПРФ - 6,39%, "Новые люди" - 4,14%, Партия пенсионеров - 3,18%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,53%, "Коммунисты России" - 1,08%, "Зелёные" - 0,71%.
2025
политика, единая россия, рязанская областная дума, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Единая Россия, Рязанская областная Дума, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Рязанской областной думы с 72,93% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.
Согласно данным на табло в областном избиркоме, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 72,93%, ЛДПР - 7,88%, КПРФ - 6,39%, "Новые люди" - 4,14%, Партия пенсионеров - 3,18%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,53%, "Коммунисты России" - 1,08%, "Зелёные" - 0,71%.
Заголовок открываемого материала