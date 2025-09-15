https://ria.ru/20250915/rossija-2041976271.html
ЕР побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области
ЕР побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области - РИА Новости, 15.09.2025
ЕР побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области с 58,56% голосов после обработки 100% протоколов свидетельствуют данные РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области с 58,56% голосов после обработки 100% протоколов свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает ЛДПР – 9,53% голосов, третье – КПРФ с 9,48%. На четвертой позиции разместилась "Справедливая Россия – За правду" - 7,88% голосов, на пятой - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – 5,71%, на шестой оказалась партия "Новые люди" - 5,46% голосов.
ЕР побеждает на выборах в законодательное собрание Калужской области
