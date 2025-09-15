https://ria.ru/20250915/putin-2042038691.html

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником - РИА Новости, 15.09.2025

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником."Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

