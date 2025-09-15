https://ria.ru/20250915/putin-2042038691.html
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:12:00+03:00
2025-09-15T15:12:00+03:00
2025-09-15T15:18:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником."Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником