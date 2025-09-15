Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
15:12 15.09.2025
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с праздником
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником."Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником.
"Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы
