Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА,15 сен — РИА Новости. Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям", — сказал он в эфире "Россия 24".
Пушилин отметил, что на прошлой неделе группировка войск "Восток" освободила три населенных пункта в Днепропетровской области — Новопетровское, Сосновку и Новониколаевку.
"Также мы видим активно разворачивающуюся освободительную кампанию в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации", — добавил он.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
На Краснолиманском направлении на фоне продвижения российские военные мешают ротации ВСУ по дороге Славянск — Изюм. Также увеличивается зона контроля на добропольском участке фронта.
"Стремительные действия и образование такого выступа в районе Доброполья, конечно, создало серьезные проблемы для логистики противника, для возможности ротации, проведения поставок боеприпасов. В общем-то, мы видим и на севере республики ухудшающуюся ситуацию для логистики врага", — подчеркнул Пушилин.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, по итогам весенне-летней кампании в зоне СВО армия контролирует почти 80 процентов территории ДНР.
