Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 15.09.2025 (обновлено: 12:17 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/pushilin-2041963313.html
Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР
Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 15.09.2025
Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР
Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:24:00+03:00
2025-09-15T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
денис пушилин
россия
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
МОСКВА,15 сен — РИА Новости. Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин."Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям", — сказал он в эфире "Россия 24".Пушилин отметил, что на прошлой неделе группировка войск "Восток" освободила три населенных пункта в Днепропетровской области — Новопетровское, Сосновку и Новониколаевку."Также мы видим активно разворачивающуюся освободительную кампанию в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации", — добавил он.На Краснолиманском направлении на фоне продвижения российские военные мешают ротации ВСУ по дороге Славянск — Изюм. Также увеличивается зона контроля на добропольском участке фронта."Стремительные действия и образование такого выступа в районе Доброполья, конечно, создало серьезные проблемы для логистики противника, для возможности ротации, проведения поставок боеприпасов. В общем-то, мы видим и на севере республики ухудшающуюся ситуацию для логистики врага", — подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040783584.html
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040555728.html
https://ria.ru/20250908/drony-2039726534.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Днепропетровская область
Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР

Пушилин: ВС РФ отодвигают ВСУ на линии фронта по всем направлениям в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА,15 сен — РИА Новости. Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям", — сказал он в эфире "Россия 24".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Источник в Минобороны опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР
9 сентября, 20:37
Пушилин отметил, что на прошлой неделе группировка войск "Восток" освободила три населенных пункта в Днепропетровской области — Новопетровское, Сосновку и Новониколаевку.
"Также мы видим активно разворачивающуюся освободительную кампанию в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации", — добавил он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области
8 сентября, 23:34

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

На Краснолиманском направлении на фоне продвижения российские военные мешают ротации ВСУ по дороге Славянск — Изюм. Также увеличивается зона контроля на добропольском участке фронта.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Немец" теперь — редкость". С чем столкнулись бойцы в ДНР
8 сентября, 08:00
"Стремительные действия и образование такого выступа в районе Доброполья, конечно, создало серьезные проблемы для логистики противника, для возможности ротации, проведения поставок боеприпасов. В общем-то, мы видим и на севере республики ухудшающуюся ситуацию для логистики врага", — подчеркнул Пушилин.

Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, по итогам весенне-летней кампании в зоне СВО армия контролирует почти 80 процентов территории ДНР.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДенис ПушилинРоссияДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала