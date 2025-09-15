https://ria.ru/20250915/pushilin-2041963313.html

Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ по всем направлениям в ДНР

Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА,15 сен — РИА Новости. Российские войска отодвигают ВСУ на всей линии соприкосновения в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин."Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям", — сказал он в эфире "Россия 24".Пушилин отметил, что на прошлой неделе группировка войск "Восток" освободила три населенных пункта в Днепропетровской области — Новопетровское, Сосновку и Новониколаевку."Также мы видим активно разворачивающуюся освободительную кампанию в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации", — добавил он.На Краснолиманском направлении на фоне продвижения российские военные мешают ротации ВСУ по дороге Славянск — Изюм. Также увеличивается зона контроля на добропольском участке фронта."Стремительные действия и образование такого выступа в районе Доброполья, конечно, создало серьезные проблемы для логистики противника, для возможности ротации, проведения поставок боеприпасов. В общем-то, мы видим и на севере республики ухудшающуюся ситуацию для логистики врага", — подчеркнул Пушилин.

