"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги

© Getty Images / Frazer Harrison

На красной дорожке "Эмми-2025" блистала и Лиса (Lalisa Manoban) — теперь не только поп-звезда Blackpink, но и начинающая актриса сериала "Белый лотос".

Она появилась в потрясающем платье Lever Couture сахарно-розового оттенка с каскадом воздушных лент-тюлей и смелым высоким разрезом до бедра. Образ Лисы дополнили сияющие украшения Bulgari из коллекции Serpenti. Словно принцесса из современной сказки.