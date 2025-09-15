"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги

В Лос-Анжелесе назвали имена лауреатов премии "Эмми" и самых элегантных актрис
Эрин Доэрти: алый акцент и чистая архитектура силуэта. Эрин Доэрти — красное. Звезда The Crown (роль принцессы Анны) и победительница "Эмми-2025" за Adolescence (мини-сериал "Переходный возраст") появилась на дорожке в Louis Vuitton.
На красной дорожке "Эмми-2025" блистала и Лиса (Lalisa Manoban) — теперь не только поп-звезда Blackpink, но и начинающая актриса сериала "Белый лотос".
Она появилась в потрясающем платье Lever Couture сахарно-розового оттенка с каскадом воздушных лент-тюлей и смелым высоким разрезом до бедра. Образ Лисы дополнили сияющие украшения Bulgari из коллекции Serpenti. Словно принцесса из современной сказки.
У Дженны Ортеги — абсолютно другой вайб. На гот-звезде "Уэнздэй" — Givenchy (by Sarah Burton): прозрачный верх из кристаллов, камней, жемчужин, черная юбка и украшения от Pomellato. Сразу вспоминается образ Изабеллы Росселини из фильма "Смерть ей к лицу".
Ортега уверенно позировала, превращая рискованный тренд в настоящее произведение искусства — критики единодушно включили ее в число самых ярких и смелых модниц вечера.
Огненно-красный — у Сидни Суини, номинантки от "Эйфории" и "Белого лотоса". Молодая звезда произвела фурор в драматичном платье Oscar de la Renta с архитектурными драпировками из алых лент, глубоким декольте и пышной юбкой. На шее Сидни сверкало колье с крупным бриллиантом от Lorraine Schwartz. В общей сложности, как сообщалось, на ней было около 175 карат драгоценностей!
Джастин Люпе, запомнившаяся зрителям по роли жены Коннора Роя в хитовой драме "Наследники", — в гламурном блеске. Актриса выбрала нежное платье телесно-серебристого оттенка от Carolina Herrera, расшитое сотнями мельчайших пайеток.
Мерцание платья, переливавшегося при вспышках камер, создавало эффект жидкого металла — Джастин словно парила по дорожке, поймав весь свет софитов.
Не менее эффектно смотрелись и классические черные наряды, которые выбрали сразу несколько именитых гостей. Хлоя Севиньи — муза инди-кино и номинантка "Эмми" за роль в криминальном сериале Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story — появилась в готически-шикарном черном платье Saint Laurent. Верх был украшен оборками и винтажными крестами от Tiffany, отсылающими к знаменитому образу Мадонны эпохи Like a Prayer. На запястье — алмазный браслет Mini Cooper этого же дома.
Многие звезды выбрали светлые образы, словно подчеркивая статус вечера как "телевизионного "Оскара".
Голливудская любимица Скарлетт Йоханссон, впервые за долгое время появившаяся на "Эмми" (в качестве продюсера мини-сериала), сияла в молочно-белом платье от Prada. Лаконичный крой с открытой линией плеч подчеркивал ее фигуру. Бриллиантовые серьги De Beers общим весом свыше 21 карата дополняли образ кинодивы драгоценным блеском. Скарлетт также украсила руку крупным кольцом от De Beers с грушевидным бриллиантом в 11 карат.
Крис Маршалл (звезда сериала Paradise) выбрала авангардный наряд, отлично гармонирующий с ее статусом восходящей звезды. Актриса появилась в скульптурном платье-бюсте молочно-белого оттенка от индонезийского кутюрье Sebastian Gunawan. Его подгоняли по фигуре Крис, но, как сообщалось, за несколько часов до церемонии молния разошлась, пришлось дошивать наряд прямо на актрисе, чтобы успеть к выходу. Однако на красной дорожке эти проблемы были незаметны: Маршалл выглядела как современная греческая статуя, завершив образ лаконичными бриллиантовыми серьгами и уверенной улыбкой.
Мишель Уильямс — четырехкратная номинантка на "Оскар", а на телевидении прославившаяся ролью Гвен Вердон (мини-сериал "Фосси/Вердон"), появилась в винтажном платье Chanel цвета слоновой кости. Одно плечо было элегантно прикрыто драпировкой. Акцентом стал знаменитый бриллиантовый кулон Chanel № 5 вокруг шеи актрисы. Уильямс выглядела столь же изысканно, как голливудские гранд-дивы прошлого, и неудивительно, что ее образ вошел во многие списки лучших нарядов вечера.
Дженнифер Кулидж, обожаемая зрителями за роль Тани в "Белом лотосе", сделала выбор в пользу вечной элегантности — актриса блистала в черном бархатном платье от Christian Siriano с открытыми плечами и длинными оперными перчатками. Кулидж дополнила образ роскошными изумрудными серьгами работы индийских ювелиров и бриллиантовым кольцом, вновь доказав, что она настоящая королева вечера (даже когда не получает статуэтку лично).
Весьма элегантно выглядела и Лесли Бибб — звезда фильмов Marvel и третьего сезона "Белого лотоса" появилась в утонченно-драматичном черном платье Armani Privé с глубоким декольте. Минималистичный силуэт был подчеркнут сиянием бриллиантов Cartier. Актриса выбрала изящные серьги-капли и браслет этого легендарного ювелирного дома.
И вновь красная тема — у поп-иконы Селены Гомес, успешно продюсирующей комедийный детектив Only Murders in the Building и играющей в нем. Актриса выбрала кастомное асимметричное платье от Louis Vuitton насыщенного рубинового тона. Роскошный шелковый шлейф и высокий разрез выгодно подчеркнули постройневшую фигуру Селены. Бриллиантовые серьги с рубинами из эксклюзивной коллекции Tiffany и винтажные кольца добавили образу звездный блеск.
Холзи, дебютировавшая на "Эмми" в роли приглашенной гостьи, оживила голливудскую классику рок-шиком. 30-летняя певица, прославившаяся альбомом Badlands, устроила эффектный выход на красную дорожку в блестящем платье, усыпанном пайетками. Глубокий V-образный вырез и высокое раздвоение юбки придали ее образу дерзости. Ходят слухи, что это творение из коллекции модного дома Rabanne, знаменитого своими эффектными металлизированными нарядами. В паре со своим возлюбленным Аваном Джогиа Холзи выглядела ярко и смело — настоящая рок-дива на телевизионном балу.
Одна из самых обсуждаемых модных тенденций "Эмми-2025" — женский брючный костюм, и Гвендолин Кристи продемонстрировала, как сделать его достойным красной дорожки. Высокая звезда "Игры престолов" и "Уэнздэй" сменила доспехи на безупречно скроенный смокинг от Tom Ford. Минимум украшений и лаковые туфли цвета "вишневый дым" завершили образ, доказав, что иногда, чтобы запомниться, даме достаточно надеть идеальный костюм.
Лейтон Мистер, любимая многими по роли Блэр Уолдорф в сериале "Сплетница", выбрала пудрово-розовое платье от Prada с омбре-переходом в голубой цвет и вырезом на талии. Его дополнили изысканные бриллиантовые серьги и браслет.
Коралловый тон и открытое декольте. Телевизионная актриса и продюсер Barely Famous Сара Фостер выбрала яркое платье от Zuhair Murad с мягким корсетом и шлейфом, а также бриллиантовые украшения.
Каждый женский образ словно рассказывал историю — о характере актрисы, о ее ролях и настроении этого праздника. "Эмми-2025" в 77-й раз подтвердила свой статус не только "телевизионного олимпа", но и подиума высокой моды.
