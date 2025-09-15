Рейтинг@Mail.ru
"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги
Культура
 
16:34 15.09.2025 (обновлено: 17:48 15.09.2025)
"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги
"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги - РИА Новости, 15.09.2025
"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги
В Лос-Анджелесе выдали главные телепремии 2025 года "Эмми" и одновременно устроили большой парад стиля. Вечер открылся сильным списком победителей 77-й... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе выдали главные телепремии 2025 года "Эмми" и одновременно устроили большой парад стиля. Вечер открылся сильным списком победителей 77-й церемонии, публика увидела новые звездные дуэли в драме, комедии и мини-сериалах. Ведущий, комик Нейт Баргатзе, держал бодрый темп, зал ловил каждую шутку, оркестр играл хиты из саундтреков к фильмам.Триумфатор "Эмми-2025" — The Studio (созданный Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом). Он получил награду за лучший комедийный сериал. Роген лично выиграл три номинации: за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, режиссуру и сценарий (вместе с соавторами). Мини-сериал Adolescence ("Переходный возраст") получил шесть наград, включая победы Стивена Грэма (лучший актер) и Оуэна Купера (лучший актер второго плана). Последний в 15 лет стал самым молодым победителем в этой категории за 40 лет. The Pitt выиграл в категории "Лучший драматический сериал".Позднее шоу со Стивеном Кольбером (The Late Show With Stephen Colbert) было признано лучшим варьете-ток-шоу.На красной дорожке — отдельная драматургия: красные платья, сливочные оттенки, строгий черный (отдельно подчеркивалось — в память о Джорджо Армани), сияние бриллиантов и кристаллов, вневременный минимализм и театральные жесты.
"Эмми-2025": самые яркие наряды, дорогие бриллианты, победы и интриги

В Лос-Анжелесе назвали имена лауреатов премии "Эмми" и самых элегантных актрис

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе выдали главные телепремии 2025 года "Эмми" и одновременно устроили большой парад стиля. Вечер открылся сильным списком победителей 77-й церемонии, публика увидела новые звездные дуэли в драме, комедии и мини-сериалах. Ведущий, комик Нейт Баргатзе, держал бодрый темп, зал ловил каждую шутку, оркестр играл хиты из саундтреков к фильмам.
Триумфатор "Эмми-2025" — The Studio (созданный Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом). Он получил награду за лучший комедийный сериал. Роген лично выиграл три номинации: за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, режиссуру и сценарий (вместе с соавторами). Мини-сериал Adolescence ("Переходный возраст") получил шесть наград, включая победы Стивена Грэма (лучший актер) и Оуэна Купера (лучший актер второго плана). Последний в 15 лет стал самым молодым победителем в этой категории за 40 лет. The Pitt выиграл в категории "Лучший драматический сериал".
Позднее шоу со Стивеном Кольбером (The Late Show With Stephen Colbert) было признано лучшим варьете-ток-шоу.
На красной дорожке — отдельная драматургия: красные платья, сливочные оттенки, строгий черный (отдельно подчеркивалось — в память о Джорджо Армани), сияние бриллиантов и кристаллов, вневременный минимализм и театральные жесты.
© Getty Images / Gilbert Flores

Эрин Доэрти: алый акцент и чистая архитектура силуэта. Эрин Доэрти — красное. Звезда The Crown (роль принцессы Анны) и победительница "Эмми-2025" за Adolescence (мини-сериал "Переходный возраст") появилась на дорожке в Louis Vuitton.

Эрин Доэрти на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Эрин Доэрти: алый акцент и чистая архитектура силуэта. Эрин Доэрти — красное. Звезда The Crown (роль принцессы Анны) и победительница "Эмми-2025" за Adolescence (мини-сериал "Переходный возраст") появилась на дорожке в Louis Vuitton.

© Getty Images / Gilbert Flores
1 из 16
© Getty Images / Frazer Harrison

На красной дорожке "Эмми-2025" блистала и Лиса (Lalisa Manoban) — теперь не только поп-звезда Blackpink, но и начинающая актриса сериала "Белый лотос".

Она появилась в потрясающем платье Lever Couture сахарно-розового оттенка с каскадом воздушных лент-тюлей и смелым высоким разрезом до бедра. Образ Лисы дополнили сияющие украшения Bulgari из коллекции Serpenti. Словно принцесса из современной сказки.

Лиса на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

На красной дорожке "Эмми-2025" блистала и Лиса (Lalisa Manoban) — теперь не только поп-звезда Blackpink, но и начинающая актриса сериала "Белый лотос".

Она появилась в потрясающем платье Lever Couture сахарно-розового оттенка с каскадом воздушных лент-тюлей и смелым высоким разрезом до бедра. Образ Лисы дополнили сияющие украшения Bulgari из коллекции Serpenti. Словно принцесса из современной сказки.

© Getty Images / Frazer Harrison
2 из 16
© Getty Images / Michael Buckner

У Дженны Ортеги — абсолютно другой вайб. На гот-звезде "Уэнздэй" — Givenchy (by Sarah Burton): прозрачный верх из кристаллов, камней, жемчужин, черная юбка и украшения от Pomellato. Сразу вспоминается образ Изабеллы Росселини из фильма "Смерть ей к лицу".

Ортега уверенно позировала, превращая рискованный тренд в настоящее произведение искусства — критики единодушно включили ее в число самых ярких и смелых модниц вечера.

Дженна Ортега на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

У Дженны Ортеги — абсолютно другой вайб. На гот-звезде "Уэнздэй" — Givenchy (by Sarah Burton): прозрачный верх из кристаллов, камней, жемчужин, черная юбка и украшения от Pomellato. Сразу вспоминается образ Изабеллы Росселини из фильма "Смерть ей к лицу".

Ортега уверенно позировала, превращая рискованный тренд в настоящее произведение искусства — критики единодушно включили ее в число самых ярких и смелых модниц вечера.

© Getty Images / Michael Buckner
3 из 16
© Getty Images / Michael Buckner

Огненно-красный — у Сидни Суини, номинантки от "Эйфории" и "Белого лотоса". Молодая звезда произвела фурор в драматичном платье Oscar de la Renta с архитектурными драпировками из алых лент, глубоким декольте и пышной юбкой. На шее Сидни сверкало колье с крупным бриллиантом от Lorraine Schwartz. В общей сложности, как сообщалось, на ней было около 175 карат драгоценностей!

Сидни Суини на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Огненно-красный — у Сидни Суини, номинантки от "Эйфории" и "Белого лотоса". Молодая звезда произвела фурор в драматичном платье Oscar de la Renta с архитектурными драпировками из алых лент, глубоким декольте и пышной юбкой. На шее Сидни сверкало колье с крупным бриллиантом от Lorraine Schwartz. В общей сложности, как сообщалось, на ней было около 175 карат драгоценностей!

© Getty Images / Michael Buckner
4 из 16
© Getty Images / Michael Buckner

Джастин Люпе, запомнившаяся зрителям по роли жены Коннора Роя в хитовой драме "Наследники", — в гламурном блеске. Актриса выбрала нежное платье телесно-серебристого оттенка от Carolina Herrera, расшитое сотнями мельчайших пайеток.

Мерцание платья, переливавшегося при вспышках камер, создавало эффект жидкого металла — Джастин словно парила по дорожке, поймав весь свет софитов.

Джастин Люпе на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Джастин Люпе, запомнившаяся зрителям по роли жены Коннора Роя в хитовой драме "Наследники", — в гламурном блеске. Актриса выбрала нежное платье телесно-серебристого оттенка от Carolina Herrera, расшитое сотнями мельчайших пайеток.

Мерцание платья, переливавшегося при вспышках камер, создавало эффект жидкого металла — Джастин словно парила по дорожке, поймав весь свет софитов.

© Getty Images / Michael Buckner
5 из 16
© Getty Images / Frazer Harrison

Не менее эффектно смотрелись и классические черные наряды, которые выбрали сразу несколько именитых гостей. Хлоя Севиньи — муза инди-кино и номинантка "Эмми" за роль в криминальном сериале Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story — появилась в готически-шикарном черном платье Saint Laurent. Верх был украшен оборками и винтажными крестами от Tiffany, отсылающими к знаменитому образу Мадонны эпохи Like a Prayer. На запястье — алмазный браслет Mini Cooper этого же дома.

Хлоя Севиньи на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Не менее эффектно смотрелись и классические черные наряды, которые выбрали сразу несколько именитых гостей. Хлоя Севиньи — муза инди-кино и номинантка "Эмми" за роль в криминальном сериале Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story — появилась в готически-шикарном черном платье Saint Laurent. Верх был украшен оборками и винтажными крестами от Tiffany, отсылающими к знаменитому образу Мадонны эпохи Like a Prayer. На запястье — алмазный браслет Mini Cooper этого же дома.

© Getty Images / Frazer Harrison
6 из 16
© Getty Images / Kevin Mazur

Многие звезды выбрали светлые образы, словно подчеркивая статус вечера как "телевизионного "Оскара".

Голливудская любимица Скарлетт Йоханссон, впервые за долгое время появившаяся на "Эмми" (в качестве продюсера мини-сериала), сияла в молочно-белом платье от Prada. Лаконичный крой с открытой линией плеч подчеркивал ее фигуру. Бриллиантовые серьги De Beers общим весом свыше 21 карата дополняли образ кинодивы драгоценным блеском. Скарлетт также украсила руку крупным кольцом от De Beers с грушевидным бриллиантом в 11 карат.

Скарлетт Йоханссон на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Многие звезды выбрали светлые образы, словно подчеркивая статус вечера как "телевизионного "Оскара".

Голливудская любимица Скарлетт Йоханссон, впервые за долгое время появившаяся на "Эмми" (в качестве продюсера мини-сериала), сияла в молочно-белом платье от Prada. Лаконичный крой с открытой линией плеч подчеркивал ее фигуру. Бриллиантовые серьги De Beers общим весом свыше 21 карата дополняли образ кинодивы драгоценным блеском. Скарлетт также украсила руку крупным кольцом от De Beers с грушевидным бриллиантом в 11 карат.

© Getty Images / Kevin Mazur
7 из 16
© Getty Images / Kevin Mazur

Крис Маршалл (звезда сериала Paradise) выбрала авангардный наряд, отлично гармонирующий с ее статусом восходящей звезды. Актриса появилась в скульптурном платье-бюсте молочно-белого оттенка от индонезийского кутюрье Sebastian Gunawan. Его подгоняли по фигуре Крис, но, как сообщалось, за несколько часов до церемонии молния разошлась, пришлось дошивать наряд прямо на актрисе, чтобы успеть к выходу. Однако на красной дорожке эти проблемы были незаметны: Маршалл выглядела как современная греческая статуя, завершив образ лаконичными бриллиантовыми серьгами и уверенной улыбкой.

Крис Маршалл на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Крис Маршалл (звезда сериала Paradise) выбрала авангардный наряд, отлично гармонирующий с ее статусом восходящей звезды. Актриса появилась в скульптурном платье-бюсте молочно-белого оттенка от индонезийского кутюрье Sebastian Gunawan. Его подгоняли по фигуре Крис, но, как сообщалось, за несколько часов до церемонии молния разошлась, пришлось дошивать наряд прямо на актрисе, чтобы успеть к выходу. Однако на красной дорожке эти проблемы были незаметны: Маршалл выглядела как современная греческая статуя, завершив образ лаконичными бриллиантовыми серьгами и уверенной улыбкой.

© Getty Images / Kevin Mazur
8 из 16
© Getty Images / Gilbert Flores

Мишель Уильямс — четырехкратная номинантка на "Оскар", а на телевидении прославившаяся ролью Гвен Вердон (мини-сериал "Фосси/Вердон"), появилась в винтажном платье Chanel цвета слоновой кости. Одно плечо было элегантно прикрыто драпировкой. Акцентом стал знаменитый бриллиантовый кулон Chanel № 5 вокруг шеи актрисы. Уильямс выглядела столь же изысканно, как голливудские гранд-дивы прошлого, и неудивительно, что ее образ вошел во многие списки лучших нарядов вечера.

Мишель Уильямс на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Мишель Уильямс — четырехкратная номинантка на "Оскар", а на телевидении прославившаяся ролью Гвен Вердон (мини-сериал "Фосси/Вердон"), появилась в винтажном платье Chanel цвета слоновой кости. Одно плечо было элегантно прикрыто драпировкой. Акцентом стал знаменитый бриллиантовый кулон Chanel № 5 вокруг шеи актрисы. Уильямс выглядела столь же изысканно, как голливудские гранд-дивы прошлого, и неудивительно, что ее образ вошел во многие списки лучших нарядов вечера.

© Getty Images / Gilbert Flores
9 из 16
© Getty Images / Frazer Harrison

Дженнифер Кулидж, обожаемая зрителями за роль Тани в "Белом лотосе", сделала выбор в пользу вечной элегантности — актриса блистала в черном бархатном платье от Christian Siriano с открытыми плечами и длинными оперными перчатками. Кулидж дополнила образ роскошными изумрудными серьгами работы индийских ювелиров и бриллиантовым кольцом, вновь доказав, что она настоящая королева вечера (даже когда не получает статуэтку лично).

Дженнифер Кулидж на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Дженнифер Кулидж, обожаемая зрителями за роль Тани в "Белом лотосе", сделала выбор в пользу вечной элегантности — актриса блистала в черном бархатном платье от Christian Siriano с открытыми плечами и длинными оперными перчатками. Кулидж дополнила образ роскошными изумрудными серьгами работы индийских ювелиров и бриллиантовым кольцом, вновь доказав, что она настоящая королева вечера (даже когда не получает статуэтку лично).

© Getty Images / Frazer Harrison
10 из 16
© Getty Images / Gilbert Flores

Весьма элегантно выглядела и Лесли Бибб — звезда фильмов Marvel и третьего сезона "Белого лотоса" появилась в утонченно-драматичном черном платье Armani Privé с глубоким декольте. Минималистичный силуэт был подчеркнут сиянием бриллиантов Cartier. Актриса выбрала изящные серьги-капли и браслет этого легендарного ювелирного дома.

Лесли Бибб на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Весьма элегантно выглядела и Лесли Бибб — звезда фильмов Marvel и третьего сезона "Белого лотоса" появилась в утонченно-драматичном черном платье Armani Privé с глубоким декольте. Минималистичный силуэт был подчеркнут сиянием бриллиантов Cartier. Актриса выбрала изящные серьги-капли и браслет этого легендарного ювелирного дома.

© Getty Images / Gilbert Flores
11 из 16
© Getty Images / Frazer Harrison

И вновь красная тема — у поп-иконы Селены Гомес, успешно продюсирующей комедийный детектив Only Murders in the Building и играющей в нем. Актриса выбрала кастомное асимметричное платье от Louis Vuitton насыщенного рубинового тона. Роскошный шелковый шлейф и высокий разрез выгодно подчеркнули постройневшую фигуру Селены. Бриллиантовые серьги с рубинами из эксклюзивной коллекции Tiffany и винтажные кольца добавили образу звездный блеск.

Селена Гомес на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

И вновь красная тема — у поп-иконы Селены Гомес, успешно продюсирующей комедийный детектив Only Murders in the Building и играющей в нем. Актриса выбрала кастомное асимметричное платье от Louis Vuitton насыщенного рубинового тона. Роскошный шелковый шлейф и высокий разрез выгодно подчеркнули постройневшую фигуру Селены. Бриллиантовые серьги с рубинами из эксклюзивной коллекции Tiffany и винтажные кольца добавили образу звездный блеск.

© Getty Images / Frazer Harrison
12 из 16
© Getty Images / Savion Washington

Холзи, дебютировавшая на "Эмми" в роли приглашенной гостьи, оживила голливудскую классику рок-шиком. 30-летняя певица, прославившаяся альбомом Badlands, устроила эффектный выход на красную дорожку в блестящем платье, усыпанном пайетками. Глубокий V-образный вырез и высокое раздвоение юбки придали ее образу дерзости. Ходят слухи, что это творение из коллекции модного дома Rabanne, знаменитого своими эффектными металлизированными нарядами. В паре со своим возлюбленным Аваном Джогиа Холзи выглядела ярко и смело — настоящая рок-дива на телевизионном балу.

Холзи на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Холзи, дебютировавшая на "Эмми" в роли приглашенной гостьи, оживила голливудскую классику рок-шиком. 30-летняя певица, прославившаяся альбомом Badlands, устроила эффектный выход на красную дорожку в блестящем платье, усыпанном пайетками. Глубокий V-образный вырез и высокое раздвоение юбки придали ее образу дерзости. Ходят слухи, что это творение из коллекции модного дома Rabanne, знаменитого своими эффектными металлизированными нарядами. В паре со своим возлюбленным Аваном Джогиа Холзи выглядела ярко и смело — настоящая рок-дива на телевизионном балу.

© Getty Images / Savion Washington
13 из 16
© Getty Images / Gilbert Flores

Одна из самых обсуждаемых модных тенденций "Эмми-2025" — женский брючный костюм, и Гвендолин Кристи продемонстрировала, как сделать его достойным красной дорожки. Высокая звезда "Игры престолов" и "Уэнздэй" сменила доспехи на безупречно скроенный смокинг от Tom Ford. Минимум украшений и лаковые туфли цвета "вишневый дым" завершили образ, доказав, что иногда, чтобы запомниться, даме достаточно надеть идеальный костюм.

Гвендолин Кристи на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Одна из самых обсуждаемых модных тенденций "Эмми-2025" — женский брючный костюм, и Гвендолин Кристи продемонстрировала, как сделать его достойным красной дорожки. Высокая звезда "Игры престолов" и "Уэнздэй" сменила доспехи на безупречно скроенный смокинг от Tom Ford. Минимум украшений и лаковые туфли цвета "вишневый дым" завершили образ, доказав, что иногда, чтобы запомниться, даме достаточно надеть идеальный костюм.

© Getty Images / Gilbert Flores
14 из 16
© Getty Images / Savion Washington

Лейтон Мистер, любимая многими по роли Блэр Уолдорф в сериале "Сплетница", выбрала пудрово-розовое платье от Prada с омбре-переходом в голубой цвет и вырезом на талии. Его дополнили изысканные бриллиантовые серьги и браслет.

Лейтон Мистер на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Лейтон Мистер, любимая многими по роли Блэр Уолдорф в сериале "Сплетница", выбрала пудрово-розовое платье от Prada с омбре-переходом в голубой цвет и вырезом на талии. Его дополнили изысканные бриллиантовые серьги и браслет.

© Getty Images / Savion Washington
15 из 16
© Getty Images / Gilbert Flores

Коралловый тон и открытое декольте. Телевизионная актриса и продюсер Barely Famous Сара Фостер выбрала яркое платье от Zuhair Murad с мягким корсетом и шлейфом, а также бриллиантовые украшения.

Каждый женский образ словно рассказывал историю — о характере актрисы, о ее ролях и настроении этого праздника. "Эмми-2025" в 77-й раз подтвердила свой статус не только "телевизионного олимпа", но и подиума высокой моды.

Сара Фостер на 77-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Коралловый тон и открытое декольте. Телевизионная актриса и продюсер Barely Famous Сара Фостер выбрала яркое платье от Zuhair Murad с мягким корсетом и шлейфом, а также бриллиантовые украшения.

Каждый женский образ словно рассказывал историю — о характере актрисы, о ее ролях и настроении этого праздника. "Эмми-2025" в 77-й раз подтвердила свой статус не только "телевизионного олимпа", но и подиума высокой моды.

© Getty Images / Gilbert Flores
16 из 16
 
