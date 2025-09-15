Рейтинг@Mail.ru
В США прошла Церемония вручения телепремии "Эмми"
06:26 15.09.2025 (обновлено: 10:16 15.09.2025)
В США прошла Церемония вручения телепремии "Эмми"
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ежегодная церемония вручения премии "Эмми" для телевизионных проектов прошла в Лос-Анджелесе, лидером по числу побед среди различных номинаций стал комедийный сериал "Киностудия", прямую трансляцию мероприятия вел телеканал CBS. По итогам церемонии, наибольшее число побед собрал комедийный сериал "Киностудия" с комиком Сетом Рогеном в главной роли, который также забрал награду за лучшего комедийного актера первого плана. Также в число лидеров-призеров по нескольким номинациям вошли сериал "Пингвин" на основе комиксов DC Comics, психологический триллер "Разделение" и британский мини-сериал "Переходный возраст", исполнитель главной роли в котором, 15-летний Оуэн Купер, стал самым молодым в истории "Эмми" лучшим актером второго плана. В свою очередь "Больница Питт" была названа лучшим драматическим сериалом этого года. Кроме того, победу в номинации за лучшее ток-шоу забрало "Позднее шоу" телеведущего Стивена Кольберта, которое было закрыто этим летом, что в тот момент вызвало радость у президента Дональда Трампа, назвавшего ведущего "бесталанным".
Съемочная группа сериала "Киностудия" на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, США. 14 сентября 2025
Съемочная группа сериала "Киностудия" на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, США. 14 сентября 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ежегодная церемония вручения премии "Эмми" для телевизионных проектов прошла в Лос-Анджелесе, лидером по числу побед среди различных номинаций стал комедийный сериал "Киностудия", прямую трансляцию мероприятия вел телеканал CBS.
По итогам церемонии, наибольшее число побед собрал комедийный сериал "Киностудия" с комиком Сетом Рогеном в главной роли, который также забрал награду за лучшего комедийного актера первого плана. Также в число лидеров-призеров по нескольким номинациям вошли сериал "Пингвин" на основе комиксов DC Comics, психологический триллер "Разделение" и британский мини-сериал "Переходный возраст", исполнитель главной роли в котором, 15-летний Оуэн Купер, стал самым молодым в истории "Эмми" лучшим актером второго плана.
В свою очередь "Больница Питт" была названа лучшим драматическим сериалом этого года.
Кроме того, победу в номинации за лучшее ток-шоу забрало "Позднее шоу" телеведущего Стивена Кольберта, которое было закрыто этим летом, что в тот момент вызвало радость у президента Дональда Трампа, назвавшего ведущего "бесталанным".
