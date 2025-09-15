Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/polsha-2041932082.html
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 15.09.2025
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:45:00+03:00
2025-09-15T00:45:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
радослав сикорский
джо байден
дональд туск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками. "Мы уже обсуждали эту идею год назад, когда Джо Байден еще был президентом США. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками… Если Украина попросит нас сбивать их (дроны – ред.) над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать", - прокомментировал глава МИД идею введения бесполетной зоны над Украиной в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сикорский заявил, что по-прежнему не располагает подробными сведениями о цели полета БПЛА над Польшей, на данный момент есть только "спекуляции" и "слухи" по этому вопросу. Однако этот инцидент можно рассматривать как "сигнал ускорить наши приготовления к обороне", заявил политик. По его мнению, необходимо воспользоваться опытом Украины по борьбе с дронами, с которой пока не могут сравняться "ни Германия, ни Польша". "Ясно, что Украина далеко впереди нас, что касается защиты от дронов… Поэтому мы должны изменить свое мышление: в этом вопросе не мы обучаем украинцев, а они обучают нас", - отметил Сикорский. Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html
https://ria.ru/20240828/vlasti-1969027867.html
https://ria.ru/20240826/polsha-1968515506.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, джо байден, дональд туск, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Украина, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Джо Байден, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский предложил обдумать бесполетную зону над Украиной

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками.
«
"Мы уже обсуждали эту идею год назад, когда Джо Байден еще был президентом США. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками… Если Украина попросит нас сбивать их (дроны – ред.) над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать", - прокомментировал глава МИД идею введения бесполетной зоны над Украиной в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной
27 августа 2024, 18:22
Сикорский заявил, что по-прежнему не располагает подробными сведениями о цели полета БПЛА над Польшей, на данный момент есть только "спекуляции" и "слухи" по этому вопросу. Однако этот инцидент можно рассматривать как "сигнал ускорить наши приготовления к обороне", заявил политик. По его мнению, необходимо воспользоваться опытом Украины по борьбе с дронами, с которой пока не могут сравняться "ни Германия, ни Польша".
"Ясно, что Украина далеко впереди нас, что касается защиты от дронов… Поэтому мы должны изменить свое мышление: в этом вопросе не мы обучаем украинцев, а они обучают нас", - отметил Сикорский.
Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником
28 августа 2024, 17:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
26 августа 2024, 14:10
 
В миреУкраинаПольшаРоссияРадослав СикорскийДжо БайденДональд ТускНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала