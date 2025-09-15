https://ria.ru/20250915/polsha-2041932082.html

Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной

Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 15.09.2025

Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено,... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T00:45:00+03:00

2025-09-15T00:45:00+03:00

2025-09-15T00:45:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

радослав сикорский

джо байден

дональд туск

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками. "Мы уже обсуждали эту идею год назад, когда Джо Байден еще был президентом США. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками… Если Украина попросит нас сбивать их (дроны – ред.) над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать", - прокомментировал глава МИД идею введения бесполетной зоны над Украиной в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Сикорский заявил, что по-прежнему не располагает подробными сведениями о цели полета БПЛА над Польшей, на данный момент есть только "спекуляции" и "слухи" по этому вопросу. Однако этот инцидент можно рассматривать как "сигнал ускорить наши приготовления к обороне", заявил политик. По его мнению, необходимо воспользоваться опытом Украины по борьбе с дронами, с которой пока не могут сравняться "ни Германия, ни Польша". "Ясно, что Украина далеко впереди нас, что касается защиты от дронов… Поэтому мы должны изменить свое мышление: в этом вопросе не мы обучаем украинцев, а они обучают нас", - отметил Сикорский. Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня 2024 года передавало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html

https://ria.ru/20240828/vlasti-1969027867.html

https://ria.ru/20240826/polsha-1968515506.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, джо байден, дональд туск, нато, евросоюз, министерство обороны сша