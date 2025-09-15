https://ria.ru/20250915/pobediteli-2041942586.html

Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах

Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах - РИА Новости, 15.09.2025

Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители губернаторских выборов определились во всех двадцати регионах, где проходило голосование.В Ненецком автономном округе губернатора предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.Единый день голосованияКампания проходила с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование провели в 24 субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

