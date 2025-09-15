Рейтинг@Mail.ru
Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах - РИА Новости, 15.09.2025
09:32 15.09.2025 (обновлено: 12:16 15.09.2025)
Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители губернаторских выборов определились во всех двадцати регионах, где проходило голосование.В Ненецком автономном округе губернатора предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.Единый день голосованияКампания проходила с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование провели в 24 субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
политика, курская область, республика коми, ненецкий автономный округ, дмитрий махонин, александр богомаз, денис паслер, единая россия, единый день голосования — 2025, россия, пермский край, брянская область
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных Дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных Дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители губернаторских выборов определились во всех двадцати регионах, где проходило голосование.
  • В Пермском крае победил действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов.
  • В Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).
  • В Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).
  • В Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).
  • В Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).
  • В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).
  • В Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).
  • В Севастополе — действующий глава региона Михаил Развожаев (81,72%).
  • В Ленинградской области — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
  • В Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).
  • В Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).
  • В Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).
  • В Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
  • В Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).
  • В Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).
  • В Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).
  • В Татарстане — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%).
  • В Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41% после подсчета 98,02% протоколов).
  • В Калужской области — действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%).
  • В Ростовской области — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%).
Как прошел единый день голосования
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

В Ненецком автономном округе губернатора предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.

Часть этих кампаний связана с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе. Так, в ноябре 2024 года президент уволил по собственному желанию глав Тамбовской, Ростовской, ЕАО и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его замминистра транспорта. В марте посты покинули руководители Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу губернатор Ненецкого автономного округа.

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента
Единый день голосования

Кампания проходила с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование провели в 24 субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
