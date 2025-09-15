Победители губернаторских выборов определились в 20 регионах
- В Пермском крае победил действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов.
- В Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).
- В Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).
- В Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).
- В Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).
- В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).
- В Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).
- В Севастополе — действующий глава региона Михаил Развожаев (81,72%).
- В Ленинградской области — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
- В Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).
- В Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).
- В Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).
- В Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
- В Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).
- В Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).
- В Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).
- В Татарстане — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%).
- В Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41% после подсчета 98,02% протоколов).
- В Калужской области — действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%).
- В Ростовской области — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%).
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.
На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.
В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.
На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.
Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.
Часть этих кампаний связана с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе. Так, в ноябре 2024 года президент уволил по собственному желанию глав Тамбовской, Ростовской, ЕАО и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его замминистра транспорта. В марте посты покинули руководители Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу губернатор Ненецкого автономного округа.