В Петербурге арестовали мужчину, зарезавшего девушку в отеле

В Петербурге на два месяца арестовали мужчину, зарезавшего девушку в апарт-отеле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Юношу из Южно-Сахалинска, зарезавшего девушку в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей множественные удары ножом. Как сообщал городской главк СК, подозреваемый после убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Жмаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 (убийство с особой жестокостью - ред.) УК РФ. Срок меры – 14 ноября 2025", - сообщает пресс-служба.
Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. Седьмого сентября девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.
В пресс-службе судов Петербурга добавили, что 10 сентября Жмаеву предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме.
