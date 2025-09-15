https://ria.ru/20250915/peskov-2042014837.html

Песков связал результаты выборов с доверием россиян к президенту

2025-09-15T12:57:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

единый день голосования — 2025

общество

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокие результаты руководителей регионов на прошедших выборах продолжением линии доверия избирателей президенту России Владимиру Путину и его ставленникам. "И, конечно же, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников. Вы знаете, что, по сути, с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

2025

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, единый день голосования — 2025, общество